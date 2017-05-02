Yeni hoca yerli
Fenerbahçe Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, “Başkanımızın söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrıldı. Şu anda 2 yerli hocayla görüşüyoruz. Bir de yabancı aday var. Büyük ihtimalle yerli olacak” dedi.
Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılacağı kesinleşen Dick Advocaat'ın yerine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirileceği haberleri gündemi meşgul ederken, hoca konusunda kulübün en yetkili ağızlarından Mahmut Uslu'dan açıklama geldi. A Spor'a konuşan F.Bahçe Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Uslu, "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrılmıştır. Şu anda 2 yerli teknik direktörle görüşüyoruz. Ayrıca gündemimizde bir yabancı teknik adam var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli bir hocayla devam ederiz. Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız" diye konuştu.
KOCAMAN'IN ALTERNATİFİ KORKUT
Yeni hocanın yüksek ihtimalle yerli olacağını belirten Uslu'nun bu açıklaması Aykut Kocaman seçeneğini hayli güçlendirirken, ikinci yerli adayın da Leverkusen'de aradığını bulamayan Tayfun Korkut olduğu öğrenildi. Bu arada Uslu, Lens için de kararın yeni hoca tarafından verileceğini belirtti.
KOCAMAN'IN ALTERNATİFİ KORKUT
Yeni hocanın yüksek ihtimalle yerli olacağını belirten Uslu'nun bu açıklaması Aykut Kocaman seçeneğini hayli güçlendirirken, ikinci yerli adayın da Leverkusen'de aradığını bulamayan Tayfun Korkut olduğu öğrenildi. Bu arada Uslu, Lens için de kararın yeni hoca tarafından verileceğini belirtti.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
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GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Yeni hoca yerli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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