 Yeni hoca yerli – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Yeni hoca yerli

    Yeni hoca yerli

    Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri , “Başkanımızın söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrıldı. Şu anda 2 yerli hocayla görüşüyoruz. Bir de yabancı aday var. Büyük ihtimalle yerli olacak” dedi.

    'de sezon sonu takımdan ayrılacağı kesinleşen Dick Advocaat'ın yerine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirileceği haberleri gündemi meşgul ederken, hoca konusunda kulübün en yetkili ağızlarından 'dan açıklama geldi. A Spor'a konuşan F.Bahçe Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Uslu, "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrılmıştır. Şu anda 2 yerli teknik direktörle görüşüyoruz. Ayrıca gündemimizde bir yabancı teknik adam var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli bir hocayla devam ederiz. Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız" diye konuştu.

    KOCAMAN'IN ALTERNATİFİ KORKUT
    Yeni hocanın yüksek ihtimalle yerli olacağını belirten Uslu'nun bu açıklaması Aykut Kocaman seçeneğini hayli güçlendirirken, ikinci yerli adayın da Leverkusen'de aradığını bulamayan Tayfun Korkut olduğu öğrenildi. Bu arada Uslu, Lens için de kararın yeni hoca tarafından verileceğini belirtti.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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