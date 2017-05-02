Tuncay geri dönüyor
F.Bahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı'nın gelecek sezon yardımcı hoca olarak geri döneceği iddia edildi. Futbolarena'nın haberine göre Şanlı'nın, Aykut Kocaman'ın yardımcılarından biri olacağı kaydedilidi. İyi bir F.Bahçeli olduğu için takımı ateşleyeceğinin ve tecrübelerini takıma aktaracağının altı çizildi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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