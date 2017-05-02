 Tuncay geri dönüyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Tuncay geri dönüyor

    Tuncay geri dönüyor
    F.Bahçeli eski futbolcu 'nın gelecek sezon yardımcı hoca olarak geri döneceği iddia edildi. Futbolarena'nın haberine göre Şanlı'nın, Aykut Kocaman'ın yardımcılarından biri olacağı kaydedilidi. İyi bir F.Bahçeli olduğu için takımı ateşleyeceğinin ve tecrübelerini takıma aktaracağının altı çizildi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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