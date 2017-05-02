 Taraftara çağrı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Taraftara çağrı

    Taraftara çağrı

    Başkan Yıldırım, sezonun geri kalanında 12. Adam’dan destek isteyip “F.Bahçe’nin, taraftarlarından daha değerli bir şeyi yoktur” dedi.

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dergisi Mayıs ayı sayısındaki yazısında taraftarlara çağrıda bulunarak sezonun geri kalanında tam destek vermelerini istedi. Yıldırım, "Futbol takımımız hak ettiği yerlerde olmasa da önümüzdeki yıl Avrupa arenasında yer alabilmek için mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı deplasmanda elde etmiş olduğu sonuç, tur için umut vericidir. 2. maçı evimizde oynayacağımızı düşündüğümüzde, büyük Fenerbahçe taraftarına her zaman olduğu gibi tarihi sorumluluklar düşmektedir. Fenerbahçe'nin taraftarlarından daha değerli bir şeyi yoktur" ifadeleriye sarı-lacivertlileri tribünlere davet etti.

    POTADA BEKLENTİ BÜYÜK
    Başkan, erkek basketbol takımının Avrupa'da kendilerini gururlandırdığını da belirtti ve şöyle devam etti: "Takımımız, camiamızın mayıs ayında şüphesiz en önemli heyecan konusu olacaktır. Dilerim ki, geçen yıl çok küçük nüanslarla elimizden kaçan Euroleague şampiyonluğu bu yıl bizim olsun ve oyuncularımız bizleri sevinç gözyaşlarına boğsun."
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:40
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