Taraftara çağrı
Başkan Yıldırım, sezonun geri kalanında 12. Adam’dan destek isteyip “F.Bahçe’nin, taraftarlarından daha değerli bir şeyi yoktur” dedi.
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisi Mayıs ayı sayısındaki yazısında taraftarlara çağrıda bulunarak sezonun geri kalanında tam destek vermelerini istedi. Yıldırım, "Futbol takımımız hak ettiği yerlerde olmasa da önümüzdeki yıl Avrupa arenasında yer alabilmek için mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı deplasmanda elde etmiş olduğu sonuç, tur için umut vericidir. 2. maçı evimizde oynayacağımızı düşündüğümüzde, büyük Fenerbahçe taraftarına her zaman olduğu gibi tarihi sorumluluklar düşmektedir. Fenerbahçe'nin taraftarlarından daha değerli bir şeyi yoktur" ifadeleriye sarı-lacivertlileri tribünlere davet etti.
POTADA BEKLENTİ BÜYÜK
Başkan, erkek basketbol takımının Avrupa'da kendilerini gururlandırdığını da belirtti ve şöyle devam etti: "Takımımız, camiamızın mayıs ayında şüphesiz en önemli heyecan konusu olacaktır. Dilerim ki, geçen yıl çok küçük nüanslarla elimizden kaçan Euroleague şampiyonluğu bu yıl bizim olsun ve oyuncularımız bizleri sevinç gözyaşlarına boğsun."
POTADA BEKLENTİ BÜYÜK
Başkan, erkek basketbol takımının Avrupa'da kendilerini gururlandırdığını da belirtti ve şöyle devam etti: "Takımımız, camiamızın mayıs ayında şüphesiz en önemli heyecan konusu olacaktır. Dilerim ki, geçen yıl çok küçük nüanslarla elimizden kaçan Euroleague şampiyonluğu bu yıl bizim olsun ve oyuncularımız bizleri sevinç gözyaşlarına boğsun."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Taraftara çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.