 ''Tamamen Türk Lirası'na döndük'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ''Tamamen Türk Lirası'na döndük''

    ''Tamamen Türk Lirası'na döndük''

    Basın sözcüsü , A Spor’da katıldığı canlı yayında ’a da teşekkür etti.

    Spor Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri , A Spor'da katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti. Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdikleri gibi yabancı para biriminden vazgeçip, yeni sözleşmelerde tamamen Türk Lirası'na döndüklerini açıkladı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe'ye verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Uslu, Fenerbahçe'nin mevcut borçlarını ödeyecek durumda olduğunu da dile getirdi.

    TÜRK LİRASI REKOR KIRDI
    'ın dolar yerine yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına yönelik çağrısının ardından Türk lirası ile ihracatta rekor kırıldı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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