''Tamamen Türk Lirası'na döndük''
Basın sözcüsü Mahmut Uslu, A Spor’da katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A Spor'da katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti. Uslu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdikleri gibi yabancı para biriminden vazgeçip, yeni sözleşmelerde tamamen Türk Lirası'na döndüklerini açıkladı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe'ye verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" diyen Uslu, Fenerbahçe'nin mevcut borçlarını ödeyecek durumda olduğunu da dile getirdi.
TÜRK LİRASI REKOR KIRDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar yerine yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına yönelik çağrısının ardından Türk lirası ile ihracatta rekor kırıldı.
TÜRK LİRASI REKOR KIRDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar yerine yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına yönelik çağrısının ardından Türk lirası ile ihracatta rekor kırıldı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
''Tamamen Türk Lirası'na döndük'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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