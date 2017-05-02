 Sen kahin misin? – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Sen kahin misin?

    Sen kahin misin?
    Sarı-lacivertlilerin başarılı sol beki Rize maçı öncesinde her şeyi tahmin etmiş. Tecrübeli oyuncunun kampta Moussa Sow ve Emenike ile sohbette ilginç iddialarda bulunduğu belirtildi. Hasan Ali'nin Sow'a "Yarın 2 gol atacaksın. 1'inin asistini de Emenike yapacak" dediği öğrenildi. Kanarya, Sow'un 2 golüyle maçı kazanırken 3 puanı getiren sayının asisti Emenike'den gelmişti.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
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