Sen kahin misin?
Sarı-lacivertlilerin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım Rize maçı öncesinde her şeyi tahmin etmiş. Tecrübeli oyuncunun kampta Moussa Sow ve Emenike ile sohbette ilginç iddialarda bulunduğu belirtildi. Hasan Ali'nin Sow'a "Yarın 2 gol atacaksın. 1'inin asistini de Emenike yapacak" dediği öğrenildi. Kanarya, Sow'un 2 golüyle maçı kazanırken 3 puanı getiren sayının asisti Emenike'den gelmişti.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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