Revirbahçe

Kanarya, Sow'un golleriyle Rize'yi 2-1 yenerek 4'te 4 yaparken önemli kayıplar verdi. Kaleci Fabiano'nun çapraz bağları koptu, sezonu kapattı. Haftaya Beşiktaş derbisindeoynayacağı için Fabiano'nun yokluğu fazla hissedilmeyecek ancak J'nın durumları teknik direktör Dick Advocaat'ı kara kara düşündürüyor.Derbi öncesi Fenerbahçelilerin gözü kulağı Jeremain Lens'te... Kanarya'nın Kartal'ı kupada'da yendiği maçta tek golün asistini yapan Hollandalı yıldızın ayağında ağrı var. Dün Ülker Stadı'nı terliklerle terk eden tecrübeli oyuncuya "" diye soruldu. Lens "" cevabını verdi. Tedavisine hemen başlanan yıldız futbolcu derbiye yetiştirilmeye çalışılacak.F.Bahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı, kupada Başakşehir maçında, önceki gün de Rize karşılaşmasında yenilen gollerde hatalıydı. Dick Advocaat devre arası onu oyundan almıştı. Şener'in performansından değil, sakatlığı sebebiyle kenara geldiği ifade edilmişti. 27 yaşındaki oyuncudan derbi öncesi kötü haber geldi. Şener'in sol üst arka adalesinde yırtık tespit edildi. En az 2 hafta oynamayacak. Zorlarsa sakatlığının 1 aya uzama ihtimali var.Kanarya'da sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın da Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsiz. Topuğunda kanama ve ödem bulunuyor. Kanama durunca durumu netleşecek. Rize maçında forma giymesi dahi kesin değildi. Ağrıları azalınca sahaya çıkmıştı. Hasan Ali bir maçtan sonra ilk defa iğne yaptırdığını söyledi.Çaykur Rize maçında Fabiano, Kweuke'nin pozisyonunu kurtardıktan sonra acı içinde yerde kalmıştı. Çapraz bağları kopan talihsiz eldivenin sakatlanmasının nedeni olarak çimdeki bozulmalar gösterildi. F.Bahçe çok uyumlu olan Fabiano'nun bonservisini almayı düşünüyordu ancak ağır sakatlığı sonrası bu hamleden vazgeçildiği öğrenildi.Fenerbahçelileri en çok endişelendiren Simon Kjaer'in durumu. Arka adalesindeki problemi süren Danimarkalı stoper, Çaykur Rizespor maçında riske edilmeyip Beşiktaş derbisine saklanmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun büyük maça kesin yetişmesi bekleniyordu. Ancak ayağını zorladığı zaman ağrılarının artması derbi mücadelesi öncesi sıkıntı oluşturuyor.