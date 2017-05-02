Revirbahçe
Beşiktaş derbisi öncesi Kanarya'da sakatlık krizi yaşanıyor. Rizespor maçında devre arası çıkan Şener kesin yok. Kjaer’in arka adalesindeki sıkıntı sürüyor. Hasan Ali’nin ciddi ağrıları var. Lens ise karşılaşma sonrası “Ayağım iyi değil” dedi.
Kanarya, Sow'un golleriyle Rize'yi 2-1 yenerek 4'te 4 yaparken önemli kayıplar verdi. Kaleci Fabiano'nun çapraz bağları koptu, sezonu kapattı. Haftaya Beşiktaş derbisinde Volkan Demirel oynayacağı için Fabiano'nun yokluğu fazla hissedilmeyecek ancak Jeremain Lens, Hasan Ali Kaldırım ve Şener Özbayraklı'nın durumları teknik direktör Dick Advocaat'ı kara kara düşündürüyor.
JEREMAİN LENS STADI TERLİKLE TERK ETTİ
Derbi öncesi Fenerbahçelilerin gözü kulağı Jeremain Lens'te... Kanarya'nın Kartal'ı kupada Vodafone Arena'da yendiği maçta tek golün asistini yapan Hollandalı yıldızın ayağında ağrı var. Dün Ülker Stadı'nı terliklerle terk eden tecrübeli oyuncuya "Durumun nasıl, derbide forma giyebilecek misin?" diye soruldu. Lens "Ayağım iyi değil. Bakacağız" cevabını verdi. Tedavisine hemen başlanan yıldız futbolcu derbiye yetiştirilmeye çalışılacak.
ŞENER'DEN KÖTÜ HABER
F.Bahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı, kupada Başakşehir maçında, önceki gün de Rize karşılaşmasında yenilen gollerde hatalıydı. Dick Advocaat devre arası onu oyundan almıştı. Şener'in performansından değil, sakatlığı sebebiyle kenara geldiği ifade edilmişti. 27 yaşındaki oyuncudan derbi öncesi kötü haber geldi. Şener'in sol üst arka adalesinde yırtık tespit edildi. En az 2 hafta oynamayacak. Zorlarsa sakatlığının 1 aya uzama ihtimali var.
HASAN ALİ'DE SIKINTI VAR
Kanarya'da sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın da Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsiz. Topuğunda kanama ve ödem bulunuyor. Kanama durunca durumu netleşecek. Rize maçında forma giymesi dahi kesin değildi. Ağrıları azalınca sahaya çıkmıştı. Hasan Ali bir maçtan sonra ilk defa iğne yaptırdığını söyledi.
ÇUKUR YÜZÜNDEN ÇAPRAZLARI KOPARDI
Çaykur Rize maçında Fabiano, Kweuke'nin pozisyonunu kurtardıktan sonra acı içinde yerde kalmıştı. Çapraz bağları kopan talihsiz eldivenin sakatlanmasının nedeni olarak çimdeki bozulmalar gösterildi. F.Bahçe çok uyumlu olan Fabiano'nun bonservisini almayı düşünüyordu ancak ağır sakatlığı sonrası bu hamleden vazgeçildiği öğrenildi.
KJAER DERBİYE SAKLANDI AMA...
Fenerbahçelileri en çok endişelendiren Simon Kjaer'in durumu. Arka adalesindeki problemi süren Danimarkalı stoper, Çaykur Rizespor maçında riske edilmeyip Beşiktaş derbisine saklanmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun büyük maça kesin yetişmesi bekleniyordu. Ancak ayağını zorladığı zaman ağrılarının artması derbi mücadelesi öncesi sıkıntı oluşturuyor.
JEREMAİN LENS STADI TERLİKLE TERK ETTİ
Derbi öncesi Fenerbahçelilerin gözü kulağı Jeremain Lens'te... Kanarya'nın Kartal'ı kupada Vodafone Arena'da yendiği maçta tek golün asistini yapan Hollandalı yıldızın ayağında ağrı var. Dün Ülker Stadı'nı terliklerle terk eden tecrübeli oyuncuya "Durumun nasıl, derbide forma giyebilecek misin?" diye soruldu. Lens "Ayağım iyi değil. Bakacağız" cevabını verdi. Tedavisine hemen başlanan yıldız futbolcu derbiye yetiştirilmeye çalışılacak.
ŞENER'DEN KÖTÜ HABER
F.Bahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı, kupada Başakşehir maçında, önceki gün de Rize karşılaşmasında yenilen gollerde hatalıydı. Dick Advocaat devre arası onu oyundan almıştı. Şener'in performansından değil, sakatlığı sebebiyle kenara geldiği ifade edilmişti. 27 yaşındaki oyuncudan derbi öncesi kötü haber geldi. Şener'in sol üst arka adalesinde yırtık tespit edildi. En az 2 hafta oynamayacak. Zorlarsa sakatlığının 1 aya uzama ihtimali var.
HASAN ALİ'DE SIKINTI VAR
Kanarya'da sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın da Beşiktaş derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsiz. Topuğunda kanama ve ödem bulunuyor. Kanama durunca durumu netleşecek. Rize maçında forma giymesi dahi kesin değildi. Ağrıları azalınca sahaya çıkmıştı. Hasan Ali bir maçtan sonra ilk defa iğne yaptırdığını söyledi.
ÇUKUR YÜZÜNDEN ÇAPRAZLARI KOPARDI
Çaykur Rize maçında Fabiano, Kweuke'nin pozisyonunu kurtardıktan sonra acı içinde yerde kalmıştı. Çapraz bağları kopan talihsiz eldivenin sakatlanmasının nedeni olarak çimdeki bozulmalar gösterildi. F.Bahçe çok uyumlu olan Fabiano'nun bonservisini almayı düşünüyordu ancak ağır sakatlığı sonrası bu hamleden vazgeçildiği öğrenildi.
KJAER DERBİYE SAKLANDI AMA...
Fenerbahçelileri en çok endişelendiren Simon Kjaer'in durumu. Arka adalesindeki problemi süren Danimarkalı stoper, Çaykur Rizespor maçında riske edilmeyip Beşiktaş derbisine saklanmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun büyük maça kesin yetişmesi bekleniyordu. Ancak ayağını zorladığı zaman ağrılarının artması derbi mücadelesi öncesi sıkıntı oluşturuyor.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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