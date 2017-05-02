Pereira’dan küfür!
Vitor Pereira'nın takımı 1860 Münih, hafta sonunda Braunschweigs'a 1-0 yenilmişti. Braunschweigs'un hocası Torsten Lieberknecht, SKY TV'ye yaptığı açıklamada Pereira'nın maç sırasında kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Lieberknecht, "Bana İspanyolca olarak O.....Ç... dedi. Bu utanç verici" dedi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Pereira’dan küfür! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.