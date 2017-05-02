 Pereira’dan küfür! – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Pereira’dan küfür!

    Pereira’dan küfür!
    'nın takımı 1860 Münih, hafta sonunda Braunschweigs'a 1-0 yenilmişti. Braunschweigs'un hocası Torsten Lieberknecht, SKY TV'ye yaptığı açıklamada Pereira'nın maç sırasında kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Lieberknecht, "Bana İspanyolca olarak O.....Ç... dedi. Bu utanç verici" dedi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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