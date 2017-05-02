Obradovic, Dörtlü Final öncesi konuştu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague Dörtlü Final'deki rakipleri Real Madrid'in çok tecrübeli ve iyi bir takım olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Basketbol takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak Panathinaikos ile oynanan play-off serisi hakkında konuşan Obradovic, "Panathinaikos serisi benim için özellikle duygusal açıdan zordu. İnşallah bir daha Panathinaikos'a karşı bu kadar zor maçlarda oynamamız gerekmez. Bu şekilde oynamamız çok normaldi. Önceden Atina için ve oradaki atmosfer için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Oyunculara hep şunu söyledim. Basketbol 5'e 5 karşılıklı oynanan bir oyun. Bizim sahamız rakip saha hiç fark etmiyor. Buradaki ve oradaki maçlara bu şekilde hazırlandık. Oradaki ilk maçta Pana bir ara 14 sayı öndeydi hatta 3. çeyrekte 16 sayı öne geçti. Ama biz savunmamızı güçlendirdik ve son periyotta sadece 8'er sayı atmalarına izin verdik. Yaptığımız savunma bize özgüven verdi. 2. maçtan önce de 1-0 olduğunuzu unutun her şey ters olabilir ve onlar da bazı şeyleri değiştirmeye kalkabilirler dedik. İkinci maçta ilk 5'lerini değiştirdiler. Bu da bizim maça adapte olmak istediklerinin bir sinyaliydi ve bu da çok normaldi. Aslında çok zor bir maçtı ve maçın son 2 savunmasında doğru yolu bulduk ve kazandık. Tabii ki hatalarımız oldu ama bu da maçın bir parçası 3. maç da sonuca bakınca çok kolay gibi gözüküyor ama 19 top kaybıyla yaptık bunu. Bu tecrübeni bize çok güzel yol göstermesi gerekiyor, özellikle Real Madrid maçları açısından. Çok güzel bir seri yaşadık. Oyuncularım zihinsel olarak çok iyi hazırlandı. Herkes çok sağlıklıydı ve sağlıklı olduğumuz sürece biz çok iyi bir takımız. Saatlerce teknik ekiple Panathinaikos'un tüm setlerini çalıştık. Özellikle son Euroleague maçından farklı bir savunma sistemi kullandılar ama bunu bize kullanmadılar" dedi.



"Aziz Yıldırım'la aramızda özel bir iletişim var"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Obradovic, "Başkana olan duygularımı kendisi çok iyi biliyor. Onun duygularını da ben çok iyi biliyorum. Aramızda çok özel bir iletişim var. Bize her zaman destek oldu. Maçın momentumlarında ona gittim sarıldım önce. Sezon içinde Vittoria yenilgisinden sonra otele geldik, bana 'Hiç merak etme her şey çok iyi olacak. Biz sana çok güveniyoruz' dedi. Başkanla bir araya geldiğimizde basketbolla ilgili çok konuşmayız, daha çok hayata dair şeyler konuşuruz" ifadelerini kullandı.



"Gaziantep maçı önemliydi"

Obradovic, ligde oynadıkları ve 24 sayı geriden gelip kazandıkları Gaziantep maçının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Panathinaikos serisi öncesi moral açısından çok çok önemliydi. Herkes ambiansımızı sağlıyor. Teknik ekibimden de konuşmak istiyorum, hepsi inanılmaz çalışıyor. Asistan koç ve teknik ekibime de teşekkür etmek istiyorum. Hepimizin amacı oyuncularımızın basketboldan başka bir şey düşünmemelerini sağlamak" diye konuştu.



"Kıta değiştirecek tek takım biziz"

Dörtlü Final'in İstanbul'da olmasının çok şeyi fark ettirmeyeceğini belirten Obradovic, "İlk önce İstanbul'da olduğu için mutlaka olmamız gerekliliği vardı ama Dörtlü Final nerede olursa olsun bu takım onun için kuruldu. Avrupa'nın tüm takımlarına karşı mücadele ediyoruz o nedenle nerede olduğu bizim için hiç önemli değil. Madrid ve Berlin'de olduğu gibi mücadele edeceğiz. Aslında komik olan bir şey var herkes Avrupa'dan geliyor kıta değiştirecek tek takım biziz" şeklinde konuştu.



"Real Madrid çok iyi ve çok tecrübeli"

Dörtlü Final'de sarı-lacivertlilerin rakibi olan Real Madrid hakkında değerlendirmelerde bulunan Obradovic, "İlk olarak İspanya ligini ilk sırada bitiren bir takım ve çok iyi basketbol oynuyorlar. Her pozisyonda çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir antrenörleri var. Çok agresif savunmaları var bençten sayı buluyorlar. Bu sene bir kaç farklı oyuncuları var. Farklı oyun sitilleri var çok kaliteli bir takım, çok seçenekleri var. 6 tane çok önemli uzun oyuncuları var ve hepsinin üçlük atma şansı var. İki sene önce Dörtlü Final'de oynadık o takımlar çok farklılaştı ama tecrübeye sahibiz. Bu sene de 2 maç oynadık çok enteresan bir maç olacak. Çok iyi ve çok tecrübeliler ve hep aynı oynuyorlar" açıklamasını yaptı.



"Favori Olympiakos"

Obradovic, Olympiakos - Anadolu Efes serisinde favorinin Olympiakos olduğunu belirterek, "Anadolu Efes de çok iyi kalite ve tecrübeye sahip. Bizleri çok ilginç bir maç bekliyor. Özellikle koçların hazırlıkları önemli. İlk 4 maça göre çok farklı bir maç olabilir" diye konuştu.



"Önemli olan buraya gelene saygılı olmamız"

"Sonuca bir top karar verebiliyor. Sadece bir pozisyon, top çalma, savunma hücum oluyor her şeyin kararını veriyor o nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Berlin de aslında çok farklı değildi" şeklinde konuşan Obradovic, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Diğer rakipler için de güzel bir ortam olmasını istiyorum. Sadece spor, basketbol ve saygınını olduğu bir atmosfer olur ve en iyi olan takım da kazansın. Bir örnek vermek istiyorum. R.Madrid-Barcelona maçında Messi'nin 3. Golünden sonra R. Madrid taraftarları Barcelonalılarla birlikte alkışladı. İnşallahn Euroleague'de de ve İstanbul'da da bunları görebiliriz. Benim için en önemli şey sahamıza kim gelirse gelsin rahat etmeleri ve onlara saygılı olmamızı bunun için sonuna kadar savaşacağım."



"Oyuncularımın başarılı olmasını istiyorum"

NBA rekabeti konusunda konuşan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Başkanla nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz. Her oyuncunun rüyası NBA o nedenle çok kişisel bir karar Avrupa'da kalmak ve oraya gidip oynamak. Bazı oyuncular NBA'e gidiyor ve taraftar gibi sadece bençte kalıyor. Bazı oyuncularımız da burada çok başarılı oluyor. Bir antrenör olarak oyuncularımın başarılı olmasını istiyorum. Ben fikirlerimi anlatırım ama karar veren onlardır. Her gidenin arkasından ağlamıyoruz. Biri gidiyor diğeri geliyor ve adaptasyonu yapıyoruz. 2 kişinin gitmesi demek yeni 2 kişinin gelmesi anlamına geliyor Bizim için özellikle genç oyuncular için önlerinde çok önemli fırsatlar var" dedi.



"Taraftar Beşiktaş maçında salonu doldursun"

Başarılı koç, taraftar desteğinin kendileri açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Cumartesi günü Beşiktaş'la oynuyoruz, lütfen gelip bize destek olunlar. Sezon sonuna kadar her maç bizim için çok önemli onların desteği bizim için çok önemli. Dörtlü Final öncesi Beşiktaş maçı sahamızda oynayacağımız son maç. O nedenle taraftarın gelip destek olması çok önemli. Cumartesi akşamı herkesi bekliyoruz. Euroleague'nin yanında diğer önemli şey de Türkiye Şampiyonluğumuzu korumak" açıklamasında bulundu.