 ''Mou Fener’e gelecek'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ''Mou Fener’e gelecek''

    ''Mou Fener’e gelecek''
    Bir dönem 'de antrenörlük, Beşiktaş'ta ise sportif direktörlük görevi üstlenen yorumcu , Jose Mourinho'nun bir gün F.Bahçe'nin başına geçeceğini iddia etti. Özen, Tivibu Spor ekranlarından yaptığı açıklamada, "Şaka değil gerçek, Mourinho bir gün F.Bahçe'ye gelecek. Kafasında var, istiyor. Sık sık başkana soruyor 'Devam mı?' diye" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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