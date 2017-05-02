''Mou Fener’e gelecek''
Bir dönem Fenerbahçe'de antrenörlük, Beşiktaş'ta ise sportif direktörlük görevi üstlenen yorumcu Önder Özen, Jose Mourinho'nun bir gün F.Bahçe'nin başına geçeceğini iddia etti. Özen, Tivibu Spor ekranlarından yaptığı açıklamada, "Şaka değil gerçek, Mourinho bir gün F.Bahçe'ye gelecek. Kafasında var, istiyor. Sık sık başkana soruyor 'Devam mı?' diye" ifadelerini kullandı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
''Mou Fener’e gelecek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.