''Merhaba ben Sow!''
Cezalı Van Persie'nin yokluğunda Çaykur Rize maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, attığı 2 golle Kanarya'yı zafere uçuran Moussa Sow, Beşiktaş'a da meydan okudu. Sow'un Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım Beşiktaş. Senegalli yıldız, siyah-beyazlı takımın 8 kez filelerini sarstı. Sow yine iddialı. "Beşiktaş beni iyi bilir. Pozisyona girersem affetmem, yakalarsam golümü atarım" diyor.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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