 ''Merhaba ben Sow!'' – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ''Merhaba ben Sow!''

    ''Merhaba ben Sow!''
    Cezalı Van Persie'nin yokluğunda Çaykur Rize maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, attığı 2 golle Kanarya'yı zafere uçuran , Beşiktaş'a da meydan okudu. Sow'un Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım Beşiktaş. Senegalli yıldız, siyah-beyazlı takımın 8 kez filelerini sarstı. Sow yine iddialı. "Beşiktaş beni iyi bilir. Pozisyona girersem affetmem, yakalarsam golümü atarım" diyor.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
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