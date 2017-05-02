 Jose’den ayrılık sinyali – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Jose’den ayrılık sinyali

    Jose’den ayrılık sinyali
    Kolu kırıldığı için sezonu kapatan , ülkesi Brezilya'da Bahia'nın maçını izledi. Tecrübeli forvet, eski takımına dönüş sinyali verip, "Bahia benim için bir aile gibi. Burada çok rahatım. Mümkün olduğunca çabuk dönmek istiyorum. Sözleşmem devam ediyor ama hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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