Jose’den ayrılık sinyali
Kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao, ülkesi Brezilya'da Bahia'nın maçını izledi. Tecrübeli forvet, eski takımına dönüş sinyali verip, "Bahia benim için bir aile gibi. Burada çok rahatım. Mümkün olduğunca çabuk dönmek istiyorum. Sözleşmem devam ediyor ama hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
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