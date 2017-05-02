 İsyanda ‘Kuyt’ etkisi – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    İsyanda ‘Kuyt’ etkisi

    İsyanda ‘Kuyt’ etkisi
    Advocaat'ın boş tribünlere oynamalarına isyanının altında Kuyt'ın kendisine söylediklerinin de etkisi var. F.Bahçe'nin eski yıldızı, Advocaat'a sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmeden önce, "Seni her maçta 40 bin taraftar bekliyor olacak. Bu fazladan 5-10 puan demek" demiş.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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