İsyanda ‘Kuyt’ etkisi

Advocaat'ın boş tribünlere oynamalarına isyanının altında Kuyt'ın kendisine söylediklerinin de etkisi var. F.Bahçe'nin eski yıldızı, Advocaat'a sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmeden önce, "Seni her maçta 40 bin taraftar bekliyor olacak. Bu fazladan 5-10 puan demek" demiş.