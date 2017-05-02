 Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    ’ye ‘ırkçılık’ suçlaması

    Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması

    , Çaykur Rizespor maçında yaptığı bir hareketten dolayı infial yarattı.

    ile tartıştığı bir pozisyon sonrası elini burnuna götürerek Tunuslu oyuncuya "kokuyor" anlamına geldiği iddia edilen hareketi yapan sarı- lacivertli oyuncu "ırkçılık yapmakla" suçlandı. Sosyal medyada yerden yere vurulan oyuncuya en ağır eleştiri bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen basketbolcu Umut Yenice'den geldi.

    'GERİ ZEKALI, BEYİNSİZ'
    Umut, "Böyle bir adam Fenerbahçe forması giydiği için utanıyorum. Geri zekalı, beyinsiz. Yaptığı harekete bak. Cahil, görgüsüz. Kurtulamadık" ifadelerini kullandı.

    MAHMUT USLU: BİZ BİR ŞEY GÖRMEDİK
    F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, maç sonunda 'ye herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Biz bir şey görmedik. Emenike'yle ilgili herhangi bir yorumumuz yok" yanıtını verdi. Uslu, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak da, "Bu maça daha çok var. Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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