Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Emenike, Çaykur Rizespor maçında yaptığı bir hareketten dolayı infial yarattı.
Ali Yacoubi ile tartıştığı bir pozisyon sonrası elini burnuna götürerek Tunuslu oyuncuya "kokuyor" anlamına geldiği iddia edilen hareketi yapan sarı- lacivertli oyuncu "ırkçılık yapmakla" suçlandı. Sosyal medyada yerden yere vurulan oyuncuya en ağır eleştiri bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen basketbolcu Umut Yenice'den geldi.
'GERİ ZEKALI, BEYİNSİZ'
Umut, "Böyle bir adam Fenerbahçe forması giydiği için utanıyorum. Geri zekalı, beyinsiz. Yaptığı harekete bak. Cahil, görgüsüz. Kurtulamadık" ifadelerini kullandı.
MAHMUT USLU: BİZ BİR ŞEY GÖRMEDİK
F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, maç sonunda Emenike'ye herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Biz bir şey görmedik. Emenike'yle ilgili herhangi bir yorumumuz yok" yanıtını verdi. Uslu, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak da, "Bu maça daha çok var. Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.
'GERİ ZEKALI, BEYİNSİZ'
Umut, "Böyle bir adam Fenerbahçe forması giydiği için utanıyorum. Geri zekalı, beyinsiz. Yaptığı harekete bak. Cahil, görgüsüz. Kurtulamadık" ifadelerini kullandı.
MAHMUT USLU: BİZ BİR ŞEY GÖRMEDİK
F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, maç sonunda Emenike'ye herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna, "Biz bir şey görmedik. Emenike'yle ilgili herhangi bir yorumumuz yok" yanıtını verdi. Uslu, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak da, "Bu maça daha çok var. Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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