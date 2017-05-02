''Ben ne yaptım ki''

Mehmet Topal, Çaykur Rize maçının uzatma dakikalarında Recep Niyaz'a sert girince sarı kartı gördü ve bu sezon ikinci kez cezalı duruma düştü.

İlkinde Kadıköy'deki G.Saray derbisinde oynayamayan Topal, bu kez Beşiktaş maçını kaçıracak. Basın mensuplarına dert yanan Topal, "Maç başladı, hiç kimseye dokunmuyorum. Buna rağmen her şeye düdük çaldı hakem. İtiraz bile etmedim sarı görmeyeyim diye ama kurtulamadım" dedi.



BİR ÖNCEKİ POZİSYONA VEREBİLİRDİ

Kart gördüğü pozisyonda hiçbir şey olmadığını savunan Topal, "Bir önceki pozisyon sarı karttı, orada vermesi lazımdı ama vermedi sonuç olarak. Sonra o pozisyonda bir şey yokken verdi sarıyı. Çok üzgünüm, Beşiktaş'a karşı yokum. Şahane maç olacak" şeklinde konuştu.



ÜZÜNTÜSÜNDEN KAHROLDU

Maç boyunca korkusundan hiç kimseye değmemeye çalıştığını söyleyen Topal, sarı kartı yiyip cezalı duruma düşünce üzüntüsünden kahroldu.