Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 üstünlük sağlayarak 2016 - 2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. 5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı kutluyorum."
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:33
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 bir fenerbahçe taraftarı olarak gs bence bizim maçlara bütün branşlarda önde başlasın ve hep onların evinde oynansın.yoksa çok zor be :)))))
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 18
Yorum
dogan bir futolcunun hareketini tüm takıma mal ediyorsunuz bide atatürkün takımıydı hani diyorsunuz... yazık size yazık
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
1907 tebrikler sarı melekler........................................................
Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.