 Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

    Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

    , Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

    Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 üstünlük sağlayarak 2016 - 2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. 5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı kutluyorum."

    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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