 Ara vermeden antrenmana – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Ara vermeden antrenmana

    Ara vermeden antrenmana
    Haftayı Çaykur Rizespor galibiyetiyle geçen , Beşiktaş derbisi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertlilerde Rize maçında forma giyenler yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik idmanıyla antrenman sona erdi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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