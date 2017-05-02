Advocaat bugün açıklanıyor
Dick Advocaat, Hollanda Futbol Federasyonu ile herhangi bir kağıt imzalamadığını söyledi ama Hollanda basını tüm şartları ortaya dökmüş durumda.
Buna göre Advocaat, bugün Hollanda'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanacak. Göreve ise 1 Haziran'da başlayacak, yardımcısı ise Ruud Gullit olacak. Advocaat göreve başlayana kadar ise görevi Fred Grim üstlenecek.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Advocaat bugün açıklanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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