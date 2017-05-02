 Advocaat bugün açıklanıyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Advocaat bugün açıklanıyor

    Advocaat bugün açıklanıyor

    , Hollanda Futbol Federasyonu ile herhangi bir kağıt imzalamadığını söyledi ama Hollanda basını tüm şartları ortaya dökmüş durumda.

    Buna göre Advocaat, bugün Hollanda'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanacak. Göreve ise 1 Haziran'da başlayacak, yardımcısı ise Ruud Gullit olacak. Advocaat göreve başlayana kadar ise görevi Fred Grim üstlenecek.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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