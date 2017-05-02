Advocaat bugün açıklanıyor

Dick Advocaat, Hollanda Futbol Federasyonu ile herhangi bir kağıt imzalamadığını söyledi ama Hollanda basını tüm şartları ortaya dökmüş durumda.

Buna göre Advocaat, bugün Hollanda'nın yeni teknik direktörü olarak açıklanacak. Göreve ise 1 Haziran'da başlayacak, yardımcısı ise Ruud Gullit olacak. Advocaat göreve başlayana kadar ise görevi Fred Grim üstlenecek.