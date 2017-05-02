90+’larda zirvede
Rize karşısında 90+2. dakikada zafere ulaşan F.Bahçe, bu sezon 90+'larda en çok gol atan iki takımdan biri oldu. Uzatma sürelerinde toplam 7 gol bulan sarı-lacivertliler, bu alanda Alanyaspor ile birlikte zirvede yer aldı. Rize ise 90+'larda yediği toplam 10 golle ligin en talihsiz takımı durumunda.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
90+’larda zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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