 90+’larda zirvede – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    90+’larda zirvede

    90+’larda zirvede
    Rize karşısında 90+2. dakikada zafere ulaşan F.Bahçe, bu sezon 90+'larda en çok gol atan iki takımdan biri oldu. Uzatma sürelerinde toplam 7 gol bulan sarı-lacivertliler, bu alanda Alanyaspor ile birlikte zirvede yer aldı. Rize ise 90+'larda yediği toplam 10 golle ligin en talihsiz takımı durumunda.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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