90+’larda zirvede

Rize karşısında 90+2. dakikada zafere ulaşan F.Bahçe, bu sezon 90+'larda en çok gol atan iki takımdan biri oldu. Uzatma sürelerinde toplam 7 gol bulan sarı-lacivertliler, bu alanda Alanyaspor ile birlikte zirvede yer aldı. Rize ise 90+'larda yediği toplam 10 golle ligin en talihsiz takımı durumunda.