Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok!
Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden Mehmet Topal, Çaykur Rizespor maçının 90. dakikasında gördüğü sarı kartla, haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber...
Sarı-lacivertlierin yıldız oyuncusu Mehmet Topal, mücadelenin 90. dakikasında Recep Niyaz'a yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart gördü.
31 yaşındaki milli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Fenerbahçe, Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Mehmet Topal'dan yoksun olarak mücadele edecek.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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