Şovmen!
Fenerbahçe, Rize önünde 3’üncü dakikada Sow’la öne geçti. Konuk ekip Oğuz Han’la eşitliği sağlarken Sow, 90+2’de tekrar sahneye çıkarak Kanarya’ya hayat veren golü attı. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü hem de Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.
Geçen hafta Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe dün de Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek ligde üst üste dördüncü maçını kazandı. Henüz 3'üncü dakikada Aatıf'ın ortasında Sow kafayı vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 14'te Şener'in kale önündeki büyük hatasında Oğuz Han eşitliği sağladı.
İkinci yarıda iki takım önemli fırsatlar yakalasa da kaleciler gole izin vermedi. "Mücadele 1-1 mi bitecek?" derken, 90+2'de yeniden sazı eline alan Sow, Emenike'nin indirdiği topa uçarak kafayı vurdu ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü attı. 90'da Ç. Rize'de Saadane ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ateş hattındaki Ç. Rize'nin işi bu yenilgiyle iyice zorlaştı.
İkinci yarıda iki takım önemli fırsatlar yakalasa da kaleciler gole izin vermedi. "Mücadele 1-1 mi bitecek?" derken, 90+2'de yeniden sazı eline alan Sow, Emenike'nin indirdiği topa uçarak kafayı vurdu ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü attı. 90'da Ç. Rize'de Saadane ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ateş hattındaki Ç. Rize'nin işi bu yenilgiyle iyice zorlaştı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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