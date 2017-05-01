 Şovmen! – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Şovmen!

    Şovmen!

    , Rize önünde 3’üncü dakikada Sow’la öne geçti. Konuk ekip Oğuz Han’la eşitliği sağlarken Sow, 90+2’de tekrar sahneye çıkarak Kanarya’ya hayat veren golü attı. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü hem de Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

    Geçen hafta Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe dün de Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek ligde üst üste dördüncü maçını kazandı. Henüz 3'üncü dakikada Aatıf'ın ortasında Sow kafayı vurdu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 14'te Şener'in kale önündeki büyük hatasında Oğuz Han eşitliği sağladı.

    İkinci yarıda iki takım önemli fırsatlar yakalasa da kaleciler gole izin vermedi. "Mücadele 1-1 mi bitecek?" derken, 90+2'de yeniden sazı eline alan Sow, Emenike'nin indirdiği topa uçarak kafayı vurdu ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü attı. 90'da Ç. Rize'de Saadane ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ateş hattındaki Ç. Rize'nin işi bu yenilgiyle iyice zorlaştı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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