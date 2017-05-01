 ‘Smolov, F.Bahçe’yi seçer’ – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ‘Smolov, F.Bahçe’yi seçer’

    ‘Smolov, F.Bahçe’yi seçer’

    Ara transferde sarı-lacivertlilerle ile ismi anılan, son dönemde ise G.Saray'ın gündemine gelen Krasnodar'ın golcüsü Feder Smolov'un aklı F.Bahçe'de.

    Rus forvete yakın kaynaklar, Smolov'un F.Bahçe'den çok etkilendiğini belirtirlerken, "F.Bahçe teklif yaparsa hiç düşünmeden kabul eder. Tabii Krasnodar ile sözleşmesi devam ettiği için bu kararı kendisi veremeyecek" ifadelerini kullanıyorlar.

    Krasnodar, Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında sahasında F.Bahçe'yi 1-0 yenerken, golü Smolov atmıştı. 27 yaşındaki forvet, bu sezon 27 maçta 22 gol (15'i lig, 1'i kupa, 6'sı Avrupa Ligi) attı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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