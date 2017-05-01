‘Smolov, F.Bahçe’yi seçer’
Ara transferde sarı-lacivertlilerle ile ismi anılan, son dönemde ise G.Saray'ın gündemine gelen Krasnodar'ın golcüsü Feder Smolov'un aklı F.Bahçe'de.
Rus forvete yakın kaynaklar, Smolov'un F.Bahçe'den çok etkilendiğini belirtirlerken, "F.Bahçe teklif yaparsa hiç düşünmeden kabul eder. Tabii Krasnodar ile sözleşmesi devam ettiği için bu kararı kendisi veremeyecek" ifadelerini kullanıyorlar.
Krasnodar, Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında sahasında F.Bahçe'yi 1-0 yenerken, golü Smolov atmıştı. 27 yaşındaki forvet, bu sezon 27 maçta 22 gol (15'i lig, 1'i kupa, 6'sı Avrupa Ligi) attı.
Krasnodar, Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında sahasında F.Bahçe'yi 1-0 yenerken, golü Smolov atmıştı. 27 yaşındaki forvet, bu sezon 27 maçta 22 gol (15'i lig, 1'i kupa, 6'sı Avrupa Ligi) attı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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