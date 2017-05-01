Şener’den 3 gol!
Topu ayağında tutmak isterken kaybetti; ayak koyan Oğuz Han fileleri buldu. Advocaat 2. yarıda milli oyuncusunu çıkartıp, yerine Ozan’ı sağ beke çekti.
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı hatalar zincirine bir yenisini daha ekledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında yenilen 2 golde büyük hatası olan 27 yaşındaki sağ bek, Rize maçında da inanılmaz bir hataya imza attı. Şener, kale önünde topu ayağında tutmak isterken kontrol edemedi ve kaybetti.
İKİ ASİSTE RAĞMEN TEPKİ
Oğuz Han araya girip ayak koydu ve takımına beraberliği getirdi. Teknik Direktör Advocaat, bu hatası sonrası taraftardan büyük tepki çeken Şener'i 46'da Ozan'la değiştirdi. Sağ beke Bursaspor'da birçok kez bu mevkide forma giyen Ozan'ı çekti. G.Saray derbisinde Josef, Başakşehir karşılaşmasında Van Persie'ye asist yapan milli sağ bek buna rağmen 3 goldeki hatasıyla da hayal kırıklığı yaşattı.
ŞENER REYİZ!
Rize'nin golünde büyük hata yapan Şener'e F.Bahçeli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. İşte futbolseverlerin Şener için yaptıkları yorumlar:
-Sabri Özbayraklı mı daha uygun Şener Sarıoğlu mu?
-F.Bahçe yönetiminin özetidir Şener Özbayraklı.
-Şener yüzünden genç yaşımda saçlarım ağardı.
-Şener'in çektiği şut Kurbağalıdere'de bulundu.
İKİ ASİSTE RAĞMEN TEPKİ
Oğuz Han araya girip ayak koydu ve takımına beraberliği getirdi. Teknik Direktör Advocaat, bu hatası sonrası taraftardan büyük tepki çeken Şener'i 46'da Ozan'la değiştirdi. Sağ beke Bursaspor'da birçok kez bu mevkide forma giyen Ozan'ı çekti. G.Saray derbisinde Josef, Başakşehir karşılaşmasında Van Persie'ye asist yapan milli sağ bek buna rağmen 3 goldeki hatasıyla da hayal kırıklığı yaşattı.
ŞENER REYİZ!
Rize'nin golünde büyük hata yapan Şener'e F.Bahçeli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi. İşte futbolseverlerin Şener için yaptıkları yorumlar:
-Sabri Özbayraklı mı daha uygun Şener Sarıoğlu mu?
-F.Bahçe yönetiminin özetidir Şener Özbayraklı.
-Şener yüzünden genç yaşımda saçlarım ağardı.
-Şener'in çektiği şut Kurbağalıdere'de bulundu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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