Rajtoral’a saygı duruşu
Geçtiğimiz hafta intihar edip hayatını kaybeden Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral unutulmadı. Karşılaşma öncesi Çek futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu. TFF, yaptığı açıklamada bu haftaki bütün maçlarda anma etkinliği yapılacağını duyurmuştu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Rajtoral’a saygı duruşu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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