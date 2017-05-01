 Rajtoral’a saygı duruşu – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Rajtoral’a saygı duruşu

    Rajtoral’a saygı duruşu
    Geçtiğimiz hafta intihar edip hayatını kaybeden Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral unutulmadı. Karşılaşma öncesi Çek futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu. TFF, yaptığı açıklamada bu haftaki bütün maçlarda anma etkinliği yapılacağını duyurmuştu.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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