 Pereira düşme hattında – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Pereira düşme hattında

    Pereira düşme hattında
    Bundesliga 2'de mücadele eden 'nın çalıştırdığı , Braunschweig'a 1-0 yenilerek düşme hattına geriledi. 5 maçtır galibiyet alamayan (3 yenilgi, 2 beraberlik) Portekizli hocanın takımı bitime 3 hafta kalan ligde 33 puanda kaldı. Pereira için işin bir kötü tarafı da bu 3 karşılaşmayı ligin üst sıralarında yer alan Dresden, Bochum ve Heidenheim ile oynayacak olmaları.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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