Pereira düşme hattında
Bundesliga 2'de mücadele eden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, Braunschweig'a 1-0 yenilerek düşme hattına geriledi. 5 maçtır galibiyet alamayan (3 yenilgi, 2 beraberlik) Portekizli hocanın takımı bitime 3 hafta kalan ligde 33 puanda kaldı. Pereira için işin bir kötü tarafı da bu 3 karşılaşmayı ligin üst sıralarında yer alan Dresden, Bochum ve Heidenheim ile oynayacak olmaları.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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