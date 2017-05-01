 Oğuz Han siftahı F.Bahçe’ye yaptı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Oğuz Han siftahı F.Bahçe’ye yaptı

    Oğuz Han siftahı F.Bahçe’ye yaptı

    Rizespor'un golünü atan , Süper Lig'de siftahını Fenerbahçe'ye karşı yaptı.

    Karadeniz ekibi ile 17. maçına (3'ü ilk 11) çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig kariyerindeki ilk sayısını kaydetti. Rizespor'un geçen haftaki Başakşehir maçına göre kadrodaki tek farklı ismi olan Oğuz Han, Edomwonyi'nin yerine forma giydi. Daha önce Karabükspor ve Adana Demirspor ile PTT 1. Lig'de ter döken Oğuz Han, 2013-14 sezonunda Bursa'da 8 maçlık bir Süper Lig tecrübesi yaşamış ancak gol atamamıştı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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