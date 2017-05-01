Oğuz Han siftahı F.Bahçe’ye yaptı
Rizespor'un golünü atan Oğuz Han Aynaoğlu, Süper Lig'de siftahını Fenerbahçe'ye karşı yaptı.
Karadeniz ekibi ile 17. maçına (3'ü ilk 11) çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Süper Lig kariyerindeki ilk sayısını kaydetti. Rizespor'un geçen haftaki Başakşehir maçına göre kadrodaki tek farklı ismi olan Oğuz Han, Edomwonyi'nin yerine forma giydi. Daha önce Karabükspor ve Adana Demirspor ile PTT 1. Lig'de ter döken Oğuz Han, 2013-14 sezonunda Bursa'da 8 maçlık bir Süper Lig tecrübesi yaşamış ancak gol atamamıştı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Oğuz Han siftahı F.Bahçe’ye yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.