 Migren kabusu – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Migren kabusu

    Migren kabusu
    'nin milli yıldızı Volkan Şen, migren rahatsızlığı nedeniyle Rize maçı kadrosunda yer almadı. Şen'in rahatsızlığının artması üzerine teknik heyet tarafından takımdan çıkarıldı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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