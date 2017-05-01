 Memiş’e jest – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Memiş’e jest

    Memiş’e jest
    F.Bahçe Kadıköy ve Fatih şubeleri, Çorum Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri bir organizasyonla, ulusal basında gündem olan "Tek hayalim Kadıköy'de F.Bahçe'yi izlemek" diyen engelli taraftar Murat Memiş'e jest yaptı. Halası Pakize Memiş'le İstanbul'a davet edilen Memiş, Rize maçını izledi; arkasında ismi yazılı olduğu ve futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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