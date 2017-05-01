Memiş’e jest
F.Bahçe Kadıköy ve Fatih şubeleri, Çorum Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri bir organizasyonla, ulusal basında gündem olan "Tek hayalim Kadıköy'de F.Bahçe'yi izlemek" diyen engelli taraftar Murat Memiş'e jest yaptı. Halası Pakize Memiş'le İstanbul'a davet edilen Memiş, Rize maçını izledi; arkasında ismi yazılı olduğu ve futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Memiş’e jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.