Mahmut Uslu o hareket hakkında konuştu
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Emenike'yle ilgili herhangi bir yorumlarının olmadığını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın 90+5. dakikasında rakibi Ali Yacoubi ile tartışan ve ardından da burnunu tutarak 'kokuyor' anlamına gelen bir hareket yapan Emenike ile ilgili olarak özellikle sosyal medyadan büyük bir tepki gelmişti.
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, konuyla ilgili olarak herhangi bir yaptırım yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Biz bir şey görmedik. Emenike'yle ilgili herhangi bir yorumumuz yok" ifadelerini kullandı.
Uslu, hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak da, "Bu maça daha çok var. Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim" diye konuştu.
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, konuyla ilgili olarak herhangi bir yaptırım yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Biz bir şey görmedik. Emenike'yle ilgili herhangi bir yorumumuz yok" ifadelerini kullandı.
Uslu, hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak da, "Bu maça daha çok var. Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim" diye konuştu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:56
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erkan bey lütfen bu adama gerekli değeri verin.görev verilince hep laikiyle yerine getirdi.çok başarılı bir kaleci.sürekli oynarsa fenerde efsane olur
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