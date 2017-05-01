 Kjaer derbiye – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    derbiye

    Kjaer derbiye
    Başakşehir maçında sakatlanan Kjaer, Beşiktaş derbisi düşünülerek riske edilmedi. Emenike ve Stoch 7 maç sonra kadroda yer buldu. Stoch oynamazken, Emenike 68'de Aatif'in yerine girdi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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