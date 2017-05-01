 Keskin nişancı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Keskin nişancı

    Keskin nişancı

    Senegalli forvet, ligde rakip kalelere 14 isabetli şut çekip 11 gol buldu. Takmı ın en skorer ismi olan Moussa bunların 5’ini ise Karadeniz ekibine attı; gol yapma oranında da % 79’luk başarı yakaladı.

    Süper Lig'de 2 ayı aşkın bir süre sonra (26 Şubat Gaziantep maçı) ilk 11'de sahaya çıkan Moussa Sow'un dönüşü muhteşem oldu. Görev aldığı maçlarda elinden geleni yapıp takımın ligdeki en skorer ismi olan Senegalli forvet, bu sezon rakip kalelere 14 isabetli şut atarken, bunların da 11'ini golle sonuçlandırdı; yüzde 79 başarı yakaladı.

    Toplamda 31 karşılaşmada forma giyip 13 gol kaydeden Sow'un 3 de asisti bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezonki bir diğer özelliği de golcü kimliğini Çaykur Rizespor sınavlarında ortaya çıkarması oldu.

    ÇAYKUR RİZE'YE KARŞI 7 MAÇTA 7 GOL
    Ligin ilk yarısındaki 5-1 kazanılan karşılaşmada 3 golle 'hat-trick' yapan , dün de 2 kafayla toplam rakamı 5'e çıkardı. Tecrübeli santrfor ayrıca yine Karadeniz ekibine karşı oynadığı 7 lig maçında 7 gol atma başarısı gösterdi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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