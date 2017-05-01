 ‘Kapasitemizin üstünde çalıştık’ – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ‘Kapasitemizin üstünde çalıştık’

    ‘Kapasitemizin üstünde çalıştık’
    Ç.Rize'nin hocası , uzatmada yenildikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Oyunun genelinde takım olarak kapasitemizin üstünde bir şeyler yapmaya çalıştık. Golü ise 10 kişi kalınca yedik. 1-1 bitse çok iyi alacaktı ama olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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