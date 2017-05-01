Kafayı vurdu, atıldı
Rizeli Saadane öyle bir kırmızı gördü ki evlere şenlik! İlk olarak 48. dakikada bir pozisyon sonrası hakemin sarı kart çıkardığı Faslı futbolcu, 90'da ise kaleci Ertuğrul'un elinde tuttuğu topa kafa vurunca 2'nci sarıdan oyun dışı kaldı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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