 Kafayı vurdu, atıldı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kafayı vurdu, atıldı

    Kafayı vurdu, atıldı
    Rizeli öyle bir kırmızı gördü ki evlere şenlik! İlk olarak 48. dakikada bir pozisyon sonrası hakemin sarı kart çıkardığı Faslı futbolcu, 90'da ise kaleci Ertuğrul'un elinde tuttuğu topa kafa vurunca 2'nci sarıdan oyun dışı kaldı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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