''İkincilik ve kupa iyi iş''
Sarı-lacivertli hoca, “Elimizdeki kadroyu, kalitemizi biliyorum. Eğer lig ikincisi olursak ve kupayı almayı başarırsak hem teknik heyet hem de takım olarak çok iyi iş çıkarmış oluruz” dedi.
Fenerbahçe teknik Direktörü Dick Advocaat, Çaykur Rize maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Hollandalı çalıştırıcı, "Elimizdeki kadroyu, kalitemizi biliyorum. Eğer lig ikincisi olursak ve kupayı almayı başarırsak hem teknik heyet hem de takım olarak çok iyi iş çıkarmış oluruz" dedi.
BEŞİKTAŞ BU LİGİN EN İYİSİ
Beşiktaş'la oynayacakları derbi maça da değinen Advocaat, "Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Gelecek hafta onlarla oynayacağız ve elimizden geldiğince zorluk çıkaracağımızı söyleyebilirim. Bu takım asla pes etmiyor ama başka tip oyunculara da ihtiyacımız vardı. Buraya geldikten bir ay sonra da bunu söyledim. Bu konunda tamamen haklıyım" yorumunu yaptı.
SNEİJDER'E MESAJ
Bir basın mensubunun "Galatasaray'daki vatandaşlarınızın (Wesley Sneijder ve Nigel De Jong), sizin milli takıma gelmenizi istemediği yönünde haberler çıktı. Neler söylersiniz?" sorusuna ise Dick Advocaat, şu cevabı verdi: "Herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Her şey olabilir. Durum netleşmedi. Eğer bir gün o sözleşmeyi imzalarsam konuşuruz. Fenerbahçe'ye geldim diye bazı oyuncular kızmış olabilir bana."
MOUSSA FORVET DEĞİL
Dick Advocaat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise takımına sitem etti, "1-0'dan sonra maçın kolay geçeceğini düşündük. Kolay olacağını düşününce de Şener'in yaptığı hatayla rakip golü buldu. Golü hediye ettik rakibimize. En iyi maçlarımızdan biri değildi ama son bölümde golü bulduk, maçı kazandık" dedi.
Şener'i yaptığı hataya takılı kaldığı ve adalesindeki ağrı nedeniyle çıkardığını aktaran sarı-lacivertli hoca, derbide Van Persie-Sow tercihinde zorlanıp zorlanmayacağı ile ilgili soruya ise, "Herhangi bir zorluk olmayacak, çünkü Moussa forvet değil, bir kanat oyuncusu" şeklinde yanıt verdi.
BEŞİKTAŞ BU LİGİN EN İYİSİ
Beşiktaş'la oynayacakları derbi maça da değinen Advocaat, "Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Gelecek hafta onlarla oynayacağız ve elimizden geldiğince zorluk çıkaracağımızı söyleyebilirim. Bu takım asla pes etmiyor ama başka tip oyunculara da ihtiyacımız vardı. Buraya geldikten bir ay sonra da bunu söyledim. Bu konunda tamamen haklıyım" yorumunu yaptı.
SNEİJDER'E MESAJ
Bir basın mensubunun "Galatasaray'daki vatandaşlarınızın (Wesley Sneijder ve Nigel De Jong), sizin milli takıma gelmenizi istemediği yönünde haberler çıktı. Neler söylersiniz?" sorusuna ise Dick Advocaat, şu cevabı verdi: "Herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Her şey olabilir. Durum netleşmedi. Eğer bir gün o sözleşmeyi imzalarsam konuşuruz. Fenerbahçe'ye geldim diye bazı oyuncular kızmış olabilir bana."
MOUSSA FORVET DEĞİL
Dick Advocaat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise takımına sitem etti, "1-0'dan sonra maçın kolay geçeceğini düşündük. Kolay olacağını düşününce de Şener'in yaptığı hatayla rakip golü buldu. Golü hediye ettik rakibimize. En iyi maçlarımızdan biri değildi ama son bölümde golü bulduk, maçı kazandık" dedi.
Şener'i yaptığı hataya takılı kaldığı ve adalesindeki ağrı nedeniyle çıkardığını aktaran sarı-lacivertli hoca, derbide Van Persie-Sow tercihinde zorlanıp zorlanmayacağı ile ilgili soruya ise, "Herhangi bir zorluk olmayacak, çünkü Moussa forvet değil, bir kanat oyuncusu" şeklinde yanıt verdi.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
''İkincilik ve kupa iyi iş'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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