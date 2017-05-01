Fener’le bir ilki yaşadı

Maçın 70. dakikasında sakatlanan Fabiano'nun yerine oyuna dahil olan Ertuğrul Taşkıran, ilk kez bir Süper Lig maçında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli taraftarların oyuna girerken tezahüratlarda bulunup destek verdiği Ertuğrul, kiralık olarak Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'un formalarını giymişti.