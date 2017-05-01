 Fener’le bir ilki yaşadı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fener’le bir ilki yaşadı

    Fener’le bir ilki yaşadı
    Maçın 70. dakikasında sakatlanan Fabiano'nun yerine oyuna dahil olan Ertuğrul Taşkıran, ilk kez bir Süper Lig maçında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli taraftarların oyuna girerken tezahüratlarda bulunup destek verdiği Ertuğrul, kiralık olarak Samsunspor, Kayserispor ve Sivasspor'un formalarını giymişti.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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