 Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber! – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!

    Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!

    Sol üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Şener Özbayraklı, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:13
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