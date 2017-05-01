Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Sol üst arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Şener Özbayraklı, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Leiva el yaktı
Toplam 3
Yorum
Bence Liverpool icin 342 maca Cikan Bi Futbolcu Kötü olamaz Üste Adam Premier league De oynadi bizim Lig ona kolay gelir urda Daha Fazla parlar
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 20
Yorum
GS bu yonetim 5 mlna satar gorursunuz
- Çakır isyanı
Toplam 23
Yorum
Taraftar hakem hatası ile bjk nin attıgı gollere bakalım birde yediklerine... Attıgında konusmuyorsan yediğinde ağlama
Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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