Fenerbahçe ter attı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. hafta maçında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı.
Fenerbahçe, yarını izinli geçirip Beşiktaş maçı hazırlıklarına 3 Mayıs Çarşamba günü devam edecek
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:51
- ''Kaybettik, vazgeçmedik''
Toplam 7
Yorum
thebarbaros istediğin kadar vazeçmedik de,ama gerçekler ortada. takım kötü,düşüşte ve bunun en büyük sebebi de sensin. fener dağıtır seni ve bu iş biter
- Florya’da istifa sesleri
Toplam 3
Yorum
Kayserili Dursun özbek Galatasaray tarihininin en basiretsiz ve beceriksiz başkanıdır bu taraftar seni hiç bir zaman sevmeyecek derhal İSTİFAAA et..
- Haydi artık Aslan!
Toplam 7
Yorum
X son altı maçın 1 ini kazanabilirsek iyidir.
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