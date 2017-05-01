 Fenerbahçe ter attı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe ter attı

    Fenerbahçe ter attı

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 30. hafta maçında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı.

    Teknik Direktör Advocaat yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Çaykur Rizespor maçında sahaya ilk on birde çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

    Fenerbahçe, yarını izinli geçirip Beşiktaş maçı hazırlıklarına 3 Mayıs Çarşamba günü devam edecek

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:51
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