''F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz''
Güzel hava ve erken saate rağmen maçı sadece 8 bin 500 taraftar izledi Hoca, “Taraftarımız dolu stadın önemini hala anlamamış” diye isyan etti.
F.Bahçe, Rize karşısında galibiyete uzanırken, bu sezon bir Kadıköy klasiği haline gelen olayı tekrar yaşadı. Sarı-lacivertli takımın mücadelesinde tribünlerde sadece 8 bin 514 taraftar vardı. Maç pazar günü güzel bir havada ve gündüz oynanmasına rağmen F.Bahçeliler'in ilgisizliği teknik direktör Advocaat'ı da isyan ettirdi.
KOMBİNELİLER GELMEDİ
Hollandalı hoca, "Taraftarlarımız stadın dolu olmasının önemini hala anlamamış. F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz. Bu rakam 5-10 puan kayıp demektir" diyerek sitemde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım, tribünlerin ekonomik nedenlerle boş kaldığını iddia etse de dünkü maça 14 bin kombineli taraftarın büyük kısmı gelmedi.
EN DÜŞÜK RAKAMLARDAN BİRİ
Sarı-lacivertli takım, bu sezonki en düşük taraftar sayılarından birine oynadı. Fenerbahçeli futbolseverler, uzatmalarda gelen golle evlerine mutlu döndü.
KOMBİNELİLER GELMEDİ
Hollandalı hoca, "Taraftarlarımız stadın dolu olmasının önemini hala anlamamış. F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz. Bu rakam 5-10 puan kayıp demektir" diyerek sitemde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım, tribünlerin ekonomik nedenlerle boş kaldığını iddia etse de dünkü maça 14 bin kombineli taraftarın büyük kısmı gelmedi.
EN DÜŞÜK RAKAMLARDAN BİRİ
Sarı-lacivertli takım, bu sezonki en düşük taraftar sayılarından birine oynadı. Fenerbahçeli futbolseverler, uzatmalarda gelen golle evlerine mutlu döndü.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
''F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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