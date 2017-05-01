Güzel hava ve erken saate rağmen maçı sadece 8 bin 500 taraftar izledi Hoca, “Taraftarımız dolu stadın önemini hala anlamamış” diye isyan etti.

F.Bahçe, Rize karşısında galibiyete uzanırken, bu sezon bir Kadıköy klasiği haline gelen olayı tekrar yaşadı. Sarı-lacivertli takımın mücadelesinde tribünlerde sadece 8 bin 514 taraftar vardı. Maç pazar günü güzel bir havada ve gündüz oynanmasına rağmen F.Bahçeliler'in ilgisizliği teknik direktör Advocaat'ı da isyan ettirdi.



KOMBİNELİLER GELMEDİ

Hollandalı hoca, "Taraftarlarımız stadın dolu olmasının önemini hala anlamamış. F.Bahçe 5-10 bin kişiye oynayamaz. Bu rakam 5-10 puan kayıp demektir" diyerek sitemde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım, tribünlerin ekonomik nedenlerle boş kaldığını iddia etse de dünkü maça 14 bin kombineli taraftarın büyük kısmı gelmedi.



EN DÜŞÜK RAKAMLARDAN BİRİ

Sarı-lacivertli takım, bu sezonki en düşük taraftar sayılarından birine oynadı. Fenerbahçeli futbolseverler, uzatmalarda gelen golle evlerine mutlu döndü.