Fabiano'dan şok haber!
Kweuke’nin yüzde yüzlük golünü kurtarırken sakatlanan Brezilyalı kalecinin sağ bacak ön çarpraz bağları koptu.
Cezalı Volkan Demirel'in yerine Çaykur Rize karşısında şans bulan Fabiano'dan şok bir haber geldi. 66'da maç 1-1 devam ederken Kweuke'nin yüzde yüzlük pozisyonunda muhteşem bir kurtarış yaptıktan sonra sakatlanan Brezilyalı kalecinin, sağ bacak ön çarpraz bağlarının koptuğu açıklandı.
6 AY OYNAYAMAYACAK
Sahadaki tedavisinin ardından yerini Ertuğrul'a bırakan Fabiano'nun hemen MR'ı çekildi. Liv Hospital'da yapılan tetkikler sonucunda sambacının sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edildi. Fabiano'nun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
F.BAHÇE'NİN CENGAVERİ
Fabiano, sezon öncesi Panathinaikos'la oynanan hazırlık maçında da golü kurtarmaya çalışırken dişlerini kırmıştı.
6 AY OYNAYAMAYACAK
Sahadaki tedavisinin ardından yerini Ertuğrul'a bırakan Fabiano'nun hemen MR'ı çekildi. Liv Hospital'da yapılan tetkikler sonucunda sambacının sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edildi. Fabiano'nun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
F.BAHÇE'NİN CENGAVERİ
Fabiano, sezon öncesi Panathinaikos'la oynanan hazırlık maçında da golü kurtarmaya çalışırken dişlerini kırmıştı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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