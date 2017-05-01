 Fabiano'dan şok haber! – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'dan şok haber!

    Fabiano'dan şok haber!

    Kweuke’nin yüzde yüzlük golünü kurtarırken sakatlanan Brezilyalı kalecinin sağ bacak ön çarpraz bağları koptu.

    Cezalı Volkan Demirel'in yerine Çaykur Rize karşısında şans bulan Fabiano'dan şok bir haber geldi. 66'da maç 1-1 devam ederken Kweuke'nin yüzde yüzlük pozisyonunda muhteşem bir kurtarış yaptıktan sonra sakatlanan Brezilyalı kalecinin, sağ bacak ön çarpraz bağlarının koptuğu açıklandı.

    6 AY OYNAYAMAYACAK
    Sahadaki tedavisinin ardından yerini Ertuğrul'a bırakan 'nun hemen MR'ı çekildi. Liv Hospital'da yapılan tetkikler sonucunda sambacının sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edildi. Fabiano'nun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    F.BAHÇE'NİN CENGAVERİ
    Fabiano, sezon öncesi Panathinaikos'la oynanan hazırlık maçında da golü kurtarmaya çalışırken dişlerini kırmıştı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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