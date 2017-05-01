Emenike’den adrese teslimat
Sezon sonunda gönderilmesi düşünülen Emenike, Sow'un 2. golünde yaptığı mükemmel asistle alkış aldı.
Ceza alanına yapılan ortayı kafayla arkadaşının önüne indirip 'al da at' pası verdi. Bu sezon 22 maçta 7 golü bulunan sarı-lacivertli oyuncu toplam asist sayısını 5'e yükseltti. Ligde 7 maç sonra 18 kişilik kadroya dahil edilen Nijeryalı forvet, ayrıca ligde son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde 5 dakika forma şansı bulmuştu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Emenike’den adrese teslimat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.