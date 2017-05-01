Emenike’den adrese teslimat

Sezon sonunda gönderilmesi düşünülen Emenike, Sow'un 2. golünde yaptığı mükemmel asistle alkış aldı.

Ceza alanına yapılan ortayı kafayla arkadaşının önüne indirip 'al da at' pası verdi. Bu sezon 22 maçta 7 golü bulunan sarı-lacivertli oyuncu toplam asist sayısını 5'e yükseltti. Ligde 7 maç sonra 18 kişilik kadroya dahil edilen Nijeryalı forvet, ayrıca ligde son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde 5 dakika forma şansı bulmuştu.