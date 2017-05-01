 Emenike’den adrese teslimat – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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HEPSİ
    01 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’den adrese teslimat

    Emenike’den adrese teslimat

    Sezon sonunda gönderilmesi düşünülen , Sow'un 2. golünde yaptığı mükemmel asistle alkış aldı.

    Ceza alanına yapılan ortayı kafayla arkadaşının önüne indirip 'al da at' pası verdi. Bu sezon 22 maçta 7 golü bulunan sarı-lacivertli oyuncu toplam asist sayısını 5'e yükseltti. Ligde 7 maç sonra 18 kişilik kadroya dahil edilen Nijeryalı forvet, ayrıca ligde son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde 5 dakika forma şansı bulmuştu.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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