Dev bir adım daha
Sarı-lacivertliler, ateş hattındaki rakibi karşısında Sow’la öne geçti. Şener’in hatasını Oğuz Han affetmedi. Saadane 90’da kırmızı gördü. Maçın yıldızı Senegalli golcü 90+2’de zaferi getirdi.
F.Bahçe, Ç.Rize engelini Sow'un 2 golüyle aşıp, Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi M.Başakşehir'in ensesinde nefesini hissettirmeyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler maça adeta golle başladı. Aatif'in soldan ortasında Sow'un kafa vuruşu savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu. Başakşehir maçında yaptığı hatalarla 2 golün yenilmesinde baş rolü oynayan Şener yine sahne aldı. Kale önünde topu kontrol etmek isterken kaybetti; arkadan gelen Oğuz Han eşitliği sağladı. Sarı Kanarya devre biterken 2. gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan'ın uzaklaştırmak istediği top Sow'un önünde kaldı. Sow'un kaleye gönderdiği topu Yacoubi çıkardı. İKİNCİ yarıda daha etkili olan taraf, Ç.Rize'ydi. Önce Süleyman'ın füzesini Fabiano yumrukladı. Ardından 66'da Kweuke'nin karşı karşıya pozisyonunda Fabiano yine kalesinde devleşti ve mutlak golü kurtardı.
DÖRT DÖRTLÜK ZAFER
Oyunda denge 90'da Saadane'nin kırmızısıyla değişti. 6 dakikalık uzatmada 90+2'de Hasan Ali'nin ortasında Emenike kafayla Sow'a indirdi. Sow da yine kafayla ağları bulup F.Bahçe'ye üst üste 4. galibiyetini getirdi. F.Bahçe, Beşiktaş derbisi öncesi büyük moral kazandı. Ç.Rize ise Kayseri'nin kazandığı haftada puan farkının 6'ya çıkmasına engel olamadı.
90+'LARDA FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Osmanlıspor ve G.Saray derbisinden sonra Ç.Rize'yi de Sow'un uzatmalardaki golüyle devirdi. 23. haftada Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın uzatmalardaki golüyle yenen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta da TT Arena'da Galatasaray'ı 90+1'de Josef'in golüyle yenmişti.
5 FARKLI İSİM
Advocaat kupadaki Başakşehir maçına göre 11'de 3'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Kaleci Volkan ve Van Persie sarı kart cezaları, Kjaer ise sakatlığı nedeniyle oynamadı. Hollandalı bu isimlerin yerine kalede Fabiano, stoperde Neustadter, sol bekte Hasan Ali, orta sahada Alper ve ileri uçta Sow'a yer verdi. Son olarak ligde 22. haftada 26 Şubat'ta G.Antep karşısında 11'de yer alan Sow, 6 karşılaşma sonra Rize maçıyla 11'e 2 golle döndü.
PALABIYIK'LA 5 MAÇTA 4 KIRMIZI
Hakem Ali Palabıyık, F.Bahçe'nin bu sezon 5 maçını yönetti, 4'ünde rakiplerine kırmızı çıkardı. Saadane'yi 90'da atan Palabıyık, Başakşehir, Ç.Rizespor, Trabzon, A.Alanya ve yine Ç.Rize maçlarında 4 kez kırmızı kart kararı verdi.
RİZE'NİN 26 YILLIK HASRETİ
Çaykur Rizespor'un F.Bahçe'ye şansı tutmuyor. Ligde 9 maçtır sarı-lacivertliler'i yenemeyen Karadeniz ekibi, İstanbul'da ise 26 yıldır galibiyete hasret. Yeşil- mavililer son olarak 10 Mayıs 1981'de 3-2'lik sonuçla Kadıköy'de kazandı.
DÖRT DÖRTLÜK ZAFER
Oyunda denge 90'da Saadane'nin kırmızısıyla değişti. 6 dakikalık uzatmada 90+2'de Hasan Ali'nin ortasında Emenike kafayla Sow'a indirdi. Sow da yine kafayla ağları bulup F.Bahçe'ye üst üste 4. galibiyetini getirdi. F.Bahçe, Beşiktaş derbisi öncesi büyük moral kazandı. Ç.Rize ise Kayseri'nin kazandığı haftada puan farkının 6'ya çıkmasına engel olamadı.
90+'LARDA FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Osmanlıspor ve G.Saray derbisinden sonra Ç.Rize'yi de Sow'un uzatmalardaki golüyle devirdi. 23. haftada Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın uzatmalardaki golüyle yenen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta da TT Arena'da Galatasaray'ı 90+1'de Josef'in golüyle yenmişti.
5 FARKLI İSİM
Advocaat kupadaki Başakşehir maçına göre 11'de 3'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı. Kaleci Volkan ve Van Persie sarı kart cezaları, Kjaer ise sakatlığı nedeniyle oynamadı. Hollandalı bu isimlerin yerine kalede Fabiano, stoperde Neustadter, sol bekte Hasan Ali, orta sahada Alper ve ileri uçta Sow'a yer verdi. Son olarak ligde 22. haftada 26 Şubat'ta G.Antep karşısında 11'de yer alan Sow, 6 karşılaşma sonra Rize maçıyla 11'e 2 golle döndü.
PALABIYIK'LA 5 MAÇTA 4 KIRMIZI
Hakem Ali Palabıyık, F.Bahçe'nin bu sezon 5 maçını yönetti, 4'ünde rakiplerine kırmızı çıkardı. Saadane'yi 90'da atan Palabıyık, Başakşehir, Ç.Rizespor, Trabzon, A.Alanya ve yine Ç.Rize maçlarında 4 kez kırmızı kart kararı verdi.
RİZE'NİN 26 YILLIK HASRETİ
Çaykur Rizespor'un F.Bahçe'ye şansı tutmuyor. Ligde 9 maçtır sarı-lacivertliler'i yenemeyen Karadeniz ekibi, İstanbul'da ise 26 yıldır galibiyete hasret. Yeşil- mavililer son olarak 10 Mayıs 1981'de 3-2'lik sonuçla Kadıköy'de kazandı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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