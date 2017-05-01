Buna Beşiktaş dahil
Skrtel, Ç.Rize'yi zor da olsa yenerek ligdeki tırmanışlarını sürdürdüklerini söyledi. Kesinlikle ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını ifade eden Slovak futbolcu, "Kalan tüm maçları kazanarak kendimizi taraftara affettirmek istiyoruz. Buna Beşiktaş maçı da dahil" yorumunu yaptı.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
Buna Beşiktaş dahil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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