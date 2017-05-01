 Buna Beşiktaş dahil – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Buna Beşiktaş dahil

    Buna Beşiktaş dahil
    , Ç.Rize'yi zor da olsa yenerek ligdeki tırmanışlarını sürdürdüklerini söyledi. Kesinlikle ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını ifade eden Slovak futbolcu, "Kalan tüm maçları kazanarak kendimizi taraftara affettirmek istiyoruz. Buna Beşiktaş maçı da dahil" yorumunu yaptı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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