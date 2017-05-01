Bu kez 5’te 4 yaptı
Fenerbahçe sezonun ilk yarısında yakaladığı seri ile sırasıyla Atiker Konya, Karabük, Akhisar, G.Saray ve Çaykur Rize'yi yenerek bu sezonun en uzun galibiyet serisine (5 maç) imza atmıştı. Kanarya ikinci yarıda da aynı rakiplerinden dört tanesi yendi, sadece Konya'ya 3-2 mağlup oldu.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çakır isyanı
Toplam 4
Yorum
beşekeliler yav arkadaş bi kere de yenilince ağlamayın be :)) hakemle kazanırken hiç ses yok:)) artık herkes sizden nefret ediyor.
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 6
Yorum
Niyazi KUTUN Bende yokum benimde düğünüm var :)
- Oğuzhan: Her şey kendi elimizde
Toplam 5
Yorum
GFB Hakem amcana söyle haftaya bi ayar verir zaten yoksa nasıl şampuan olacaksınız değil mi.
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