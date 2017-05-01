 Bu kez 5’te 4 yaptı – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bu kez 5’te 4 yaptı

    Bu kez 5’te 4 yaptı
    sezonun ilk yarısında yakaladığı seri ile sırasıyla Atiker Konya, Karabük, Akhisar, G.Saray ve Çaykur Rize'yi yenerek bu sezonun en uzun galibiyet serisine (5 maç) imza atmıştı. Kanarya ikinci yarıda da aynı rakiplerinden dört tanesi yendi, sadece Konya'ya 3-2 mağlup oldu.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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