Bu kez 5’te 4 yaptı









Atiker Konya, Karabük, Akhisar, G.Saray ve Çaykur Rize'yi yenerek bu sezonun en uzun galibiyet serisine (5 maç) imza atmıştı. Kanarya ikinci yarıda da aynı rakiplerinden dört tanesi yendi, sadece Konya'ya 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe sezonun ilk yarısında yakaladığı seri ile sırasıylave'yi yenerek bu sezonun en uzun galibiyet serisineimza atmıştı. Kanarya ikinci yarıda da aynı rakiplerinden dört tanesi yendi, sadece'ya 3-2 mağlup oldu. 01 Mayıs 2017, Pazartesi Güncelleme: 23:40 Etiketler: Fenerbahçe







