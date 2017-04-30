 Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok! – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok!

    Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok!

    'nin kilit isimlerinden , Çaykur Rizespor maçının 90. dakikasında gördüğü sarı kartla, haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

    Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden 'ye, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber...

    Sarı-lacivertlierin yıldız oyuncusu , mücadelenin 90. dakikasında Recep Niyaz'a yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart gördü.

    31 yaşındaki milli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Fenerbahçe, Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Mehmet Topal'dan yoksun olarak mücadele edecek.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.