Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok!
Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden Mehmet Topal, Çaykur Rizespor maçının 90. dakikasında gördüğü sarı kartla, haftaya oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye, haftaya oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber...
Sarı-lacivertlierin yıldız oyuncusu Mehmet Topal, mücadelenin 90. dakikasında Recep Niyaz'a yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart gördü.
31 yaşındaki milli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Fenerbahçe, Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Mehmet Topal'dan yoksun olarak mücadele edecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:13
- ''Seneye şampiyonuz''
Toplam 24
Yorum
hakan temür bu değilmiydi üç sene şampiyonuz diyen
- Topun canı var!
Toplam 2
Yorum
seko takımın en yararlı oyuncusu bile olsa gününde olmadığında kenara alabilecek özgüvene sahip hocamız hiç olmadı ki zaten...!! konumuz Olcay..
- 90+2'de 'Moussa Şov'
Toplam 2
Yorum
amasyalı bu maç berabere bite bilir. veya rize yener bu futbolla fener hiç bir şey yapamaz şu anda ilk yarı bitmek üzere skor 1-1
Yıldız oyuncu Beşiktaş maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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