 Sunderland düştü, Lens ne olacak? – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    düştü, Lens ne olacak?

    Sunderland düştü, Lens ne olacak?
    F.Bahçe'ye Lens'in bonservisinin alınması için umut ışığı doğdu. Oyuncunun kulübü , dün Bournemouth'a 1-0 yenildi ve Premier Lig'den düşmesi kesinleşti. Hollandalı daha önce, "Sözleşmem hakkında konuşmak istemiyorum ama Sunderland düşerse her şey kolaylaşır" demişti.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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