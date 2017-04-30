 ''Söz verdik TL’ye döndük'' – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    ''Söz verdik TL’ye döndük''

    ''Söz verdik TL’ye döndük''

    A Spor’dan Aykut İnce’ye konuşan , “Yabancı para biriminden vazgeçtik” dedi.

    F.Bahçe Basın Sözcüsü , A Spor'dan Aykut İnce'ye özel açıklamalarda bulundu. Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdikleri gibi yabancı para biriminden vazgeçip tamamen TL'ye döndüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a F.Bahçe'ye verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. Fenerbahçe'nin borcunu ödeyebilecek durumda olduğunu belirten Uslu, şöyle devam etti: Başkanımızın Divan'da söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrılmıştır. Şu anda iki yerli hocayla görüşüyoruz. Bir yabancı da gündemimizde. Büyük ihtimalle yerli hocayla devam ederiz. Kadroda köklü değişiklikler yapacağız."

    'OBRADOVİC'E GÜVENİYORUZ'
    F.Bahçe'de asbaşkan Şekip Mosturoğlu, THY Euroleague'de Final-Four'a kalan erkek basket takımından kupa beklediklerini söyledi. Mosturoğlu "Koçumuz Obradovic'e güveniyoruz, şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyoruz" dedi. Mosturoğlu, 3. kez Kadınlar Euroleague'de şampiyonluğu kaçıran kadın basket takımının ise gelecek yıllarda mutlaka kupayı kazanacağını belirtti.

    NET BORÇ: 403 MİLYON TL
    Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin net borcu da açıklandı. Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu derneğin net borcunun 403 milyon 326 bin 750 TL olduğunu belirtti.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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