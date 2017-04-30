''Söz verdik TL’ye döndük''
A Spor’dan Aykut İnce’ye konuşan Mahmut Uslu, “Yabancı para biriminden vazgeçtik” dedi.
'OBRADOVİC'E GÜVENİYORUZ'
F.Bahçe'de asbaşkan Şekip Mosturoğlu, THY Euroleague'de Final-Four'a kalan erkek basket takımından kupa beklediklerini söyledi. Mosturoğlu "Koçumuz Obradovic'e güveniyoruz, şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyoruz" dedi. Mosturoğlu, 3. kez Kadınlar Euroleague'de şampiyonluğu kaçıran kadın basket takımının ise gelecek yıllarda mutlaka kupayı kazanacağını belirtti.
NET BORÇ: 403 MİLYON TL
Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin net borcu da açıklandı. Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu derneğin net borcunun 403 milyon 326 bin 750 TL olduğunu belirtti.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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