Seneye şampiyonuz
Divan Kurulu toplantısında yine ‘Yıldırım’ çaktı... Kanarya’nın başkanı “Seneye mali kongrede şampiyon Fenerbahçe’nin başkanı olarak huzurunuza geleceğim. Bunu da bazı yüzsüzlere karşı yapacağım” dedi.
'FİKİRLERİ ALIYORUZ'
Aziz Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: Dick Advocaat ayrılık kararını açıklayınca biz de yeni teknik direktör için çalışmalara başladık. 2-3 hoca adayı ile görüşme halindeyiz. Görüştüğümüz hocaların fikirleri doğrultusunda futbolcularla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Mayıs ayında transferlerin hepsini bitirmeyi düşünüyoruz.
FENERBAHÇE'DEN BÜYÜĞÜ YOK AMA!
Aziz Yıldırım, THY Euroleague'de Final- Four'a kalan Fenerbahçe'nin sponsoru olmadığını hatırlattı. Yıldırım "26 milyon euro bütçemiz var. Gelecek yıl için Doğuş ile görüşüyoruz. Avrupa'da basketbolda Fenerbahçe'den büyüğü yok ama Fenerbahçe'nin de sponsoru yok. Kendi kaynaklaımızla mücadele ediyoruz. Bütçede 3 yılda 40 milyon euro açık var" bilgilerini paylaştı.
'AVRUPA'DA SADECE KENDİMİZİ ALDATIYORUZ'
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbolda uluslararası başarının mevcut mali koşullarda zor olduğunu söyledi. Yıldırım "40-50 milyon euro bütçemiz var, karşı takımlar 1 futbolcuya 100 milyon euro veriyor. Kendimizi aldatıyoruz. 'Avrupa'da şampiyon olacağız' diyoruz. Bunlarla olmaz. Öncelikle bütçelerin yükselmesi gerek. Türkiye'de sponsorluk yurt dışına açılma diye anlaşılmaya başladı. Türk takımlarını desteklemek yerine Avrupa'daki takımlara sponsor oluyorlar" dedi.
'LİDER TAKIM 25 BİN TARAFTARA OYNUYOR'
Aziz Yıldırım, statların dolu olmamasını futbol dışı şartlara bağladı. Yıldırım "Türkiye'deki şartlar zorlu. Lider takım 25 bin seyirciye oynuyor. 2011'de 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe'nin stadı yalnız 50 bin kadın ve çocukla doluydu. Kimse kendini kandırmasın. İyi futbol oynanmaması da bir etkendir ama ana etken değildir. Seyircilerin bir kısmı bana küsmüş, geçin bunları" diye konuştu.
TOPLAM BORÇ 270 MİLYON $
Aziz Yıldırım kulübün borcuyla alakalı bilgi de verdi. Yıldırım "Fenerbahçe'nin toplam borcu 270 milyon dolar. Bu hem Futbol AŞ hem de derneğin borcu. Bankalarla görüşüyoruz. Bunları 10 yıla yaymak için uğraşıyoruz. Diğer kulüplerin 500 milyon doların üstünde borçları var" diye konuştu.
'ÇELİK-ÇOMAKTA BİLE ŞAMPİYONLUĞA OYNARIZ'
Aziz Yıldırım bu sezon futbolda başarısız olduklarını kabul etti ancak diğer branşlarda önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi. Yıldırım "Futbol şubesi olarak başarısızız. Bunun da sorumlusu benim ve yönetim kurulumdur. Eskiden bir tek futbolda başarıya bakıyorduk. Şimdi neredeyse her gün bir finale çıkıyoruz. Çelik çomakta bile şampiyonluğa oynarız" dedi.
'LİSE ARASİZİNİ YAKINDA ALIRIZ'
Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi'nin arazisiyle ilgili de bilgi paylaştı. Yıldırım "Bu araziyle ilgili hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüm. Buranın bize verilmesini istedim. Devlet bize arazi için ya para verecek ya da araziyi. Keşke parayı verseler ama büyük ihtimalle araziyi verecekler" diye konuştu.
'ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN BAŞKANIM'
Divan Kurulu'nda ilginç bir an yaşandı. Aziz Yıldırım kürsüde konuşmasını sürdürürken bir kişi "Allah sizi başımızdan eksik etmesin başkanım" diye bağırdı. Yıldırım bu söze "Estağfurullah, teşekkür ederim" diye cevap verdi.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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