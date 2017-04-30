 Rize’ye selam yola devam – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Rize’ye selam yola devam

    Rize’ye selam yola devam

    , Süper Lig'in 29. haftasında bugün konuk edeceği Rizespor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Geçen hafta sonu ligde G.Saray'ı tek golle geçerek 53 puanla 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran sarı-lacivertliler, ikinci Başakşehir'in lider Beşiktaş'la oynayacağı haftayı kayıpsız kapatmak için mücadele edecek. Kanarya, sezonun ilk yarısında Sow'un 'hat-trick' yaptığı maçta rakibini deplasmanda 5-1 yendi.

    VOLKAN VE PERSİE YOK
    F.Bahçe'de sarı kart cezalısı kaptan Volkan Demirel ile Hollandalı futbolcu Robin van Persie, forma giyemeyecek. Advocaat'ın bu isimlerin yerine kalede Fabiano, ileri uçta ise Sow'a görev vermesi bekleniyor.

    HEDEF YİNE KAZANMAK
    art arta kazandığı maçların ardından bugün ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin hedefi bugünkü mücadeleden de 3 puanla ayrılmak olacak.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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