Rize’ye selam yola devam
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bugün konuk edeceği Rizespor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
VOLKAN VE PERSİE YOK
F.Bahçe'de sarı kart cezalısı kaptan Volkan Demirel ile Hollandalı futbolcu Robin van Persie, forma giyemeyecek. Advocaat'ın bu isimlerin yerine kalede Fabiano, ileri uçta ise Sow'a görev vermesi bekleniyor.
HEDEF YİNE KAZANMAK
Fenerbahçe art arta kazandığı maçların ardından bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin hedefi bugünkü mücadeleden de 3 puanla ayrılmak olacak.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
Rize’ye selam yola devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.