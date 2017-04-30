 Rize maçı hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Rize maçı hazırlıkları tamamlandı

    Rize maçı hazırlıkları tamamlandı
    F.Bahçe, Süper Lig'de 4'te 4 yapmak için kolları sıvadı. Sırasıyla Karabük, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray'ı deviren Kanarya serisini sürdürmek istiyor. Bunun için de Çaykur Rize maçına büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Derbi galibiyeti nedeniyle futbolcular keyifli.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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