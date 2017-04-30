Rize maçı hazırlıkları tamamlandı

F.Bahçe, Süper Lig'de 4'te 4 yapmak için kolları sıvadı. Sırasıyla Karabük, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray'ı deviren Kanarya serisini sürdürmek istiyor. Bunun için de Çaykur Rize maçına büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Derbi galibiyeti nedeniyle futbolcular keyifli.