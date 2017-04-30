 Kocaman karmaşa – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    Kocaman karmaşa

    Kocaman karmaşa

    Herkes gelecek sezon Kocaman’ın takımı devralacağını düşünüyordu. Ancak Yıldırım “Başka adaylar var” dedi. Yönetimin Schimidt ile temas kurduğu biliniyor. 3. ismin ise Leverkusen'in hocası Tayfun Korkut olduğu söyleniyor.

    Kanarya'da başkan 'ın Divan'da "2-3 hocayla görüşüyoruz." sözleri gündeme damgasını vurdu. Herkes 'ın önümüzdeki sezon takımı devralmasına kesin gözle bakıyordu. Yıldırım'ın bu ifadeleri Kocaman dışındaki adaylarla da ciddi görüşmeler yapıldığı şeklinde algılandı. Kocaman ismi camiayı da 2'ye bölmüş durumda. "Bizim evladımız" diyerek takımın başında görmek isteyen de var, oynattığı futbolu eleştirip gelmesini istemeyen de...

    SCHMİDT SESLERİ
    Aziz Yıldırım'ın bu sözleri üzerine gözler ilk olarak Roger Schmidt'e çevrildi. Aykut Kocaman ile bir anlaşma olmazsa Alman hoca ile temaslar sıklaşacak. Yönetimin 1'i Galatasaray derbisi öncesi olmak üzere 51 yaşındaki hocayla 3 kez buluştuğu biliniyor. Yıldırım'ın bahsettiği 1. isim Kocaman, 2'si Schmidt, peki 3. kim? O da takımın eski oyuncusu Tayfun Korkut'dan başkası değil. Gelecek vaad eden genç teknik adam da listeye girmiş durumda.
    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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