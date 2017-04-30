Fabiano'dan kötü haber
Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Fabiano'nun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar tespit edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor müsabakasını yarıda bırakan 29 yaşındaki kalecinin sakatlığıyla ilgili, "Liv Hospital'da Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan ileri tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu tetkikler doğrultusunda tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Portekiz'in Porto takımından iki sezon üst üste kiralanan Fabiano'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:38
- Kartal ava giderken avlandı!
Toplam 1
Yorum
rezalet şenol güneş istifa......................................................
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 9
Yorum
eko dursun özbek gs taraftarına artık sabır deme yeter artık 8derbinin 7si mağlbyet bi berbrlik basket aynı valeybol aynı utnmıyomusun.istfa et
- Tosic Fenerbahçe derbisinde yok
Toplam 3
Yorum
LİDER GFB alıskınsınız tabi uzaktan takib atmeye bide artık zevk almaya başlamıslar
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